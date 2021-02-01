ЛДПР отозвала иск к ТИК Себежского района

Заседание областного суда по иску Алексея Харлашина к ТИК Себежского района состоялось в Пскове 4 февраля. Как сообщил Псковской Ленте Новостей координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков, дело закрыто.
«После решения Верховного суда от 27 января мы решили отозвать иск в областной суд. У нас не осталось выбора, нам пришлось отозвать иск», - сказал Антон Минаков.
«Вопрос закрыт. Следующее что мы будем делать - готовиться к выборам в Себежское районное Собрание депутатов, где Харлашин пойдет на выборы по одномандатному округу», - добавил Антон Минаков.
Напомним, 27 января Верховный суд отменил решение Третьего кассационного суда по восстановлению кандидата от ЛДПР на выборах главы в Себежском районе.