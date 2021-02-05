Политика

В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов и их родственников

В России предложили внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней. Соответствующее письмо направлено в Госдуму и Совет Федерации за подписью президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахмана Янсукова.

«В связи с усилением попыток западных спецслужб дестабилизировать ситуацию в России с привлечением несистемной оппозиции прошу вас рассмотреть возможность внесения в законодательство Российской Федерации нормы, запрещающей физическим лицам, признанным иностранными агентами, а также членам их семей (близким родственникам) выдвигать свои кандидатуры и быть выдвинутыми на выборах всех уровней - федеральном, региональном и муниципальном», - приводит РИА Новости текст обращения.

В письме говорится, что на сегодняшний день на рассмотрении Госдумы уже находится законопроект, который обязывает кандидатов в депутаты, получающих финансовую поддержку из-за рубежа, информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента и маркировать свою агитационную продукцию. Это относится и к кандидатам, аффилированным с лицом-иноагентом. «Однако принятие данного закона не позволит решить проблему в полной мере, оставив "лазейку" для западных агентов влияния», - полагают в ассоциации.

«Для того чтобы свести практически к нулю риски иностранного вмешательства требуются более серьезные меры - введение запрета избираться в органы власти не только физическим лицам-иноагентам, но и их близким родственникам, которыми по закону являются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки», - подчеркивается в документе.