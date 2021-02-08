Политика

Российским судьям посоветовали не писать в соцсетях о политике

Заместитель председателя Верховного суда России, председатель дисциплинарной коллегии Сергей Рудаков заявил о том, что судьям не следует высказываться в социальных сетях о незавершенных судебных делах и о политике.

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На совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России он отметил, что сейчас судьи часто регистрируются в соцсетях, общаются там с семьей и друзьями, высказываются о происходящих событиях, пишет РИА Новости.

«Судья должен учитывать, чтобы его действия не умаляли авторитет судебной власти и не подрывали доверия к правосудию, - сказал Сергей Рудаков. - Запретить судьям пользоваться ими невозможно, да и не надо этого делать, но необходимо помнить, что профессиональной этики нужно придерживаться не только в рабочее, но и в нерабочее время».

Сергей Рудаков напомнил, что любая неосмотрительная запись или изображение может нанести ущерб репутации.

«Следует рекомендовать, что судья в соцсетях не может комментировать незавершенный судебный процесс, давать юридические консультации и должен избегать политических оценок», - подчеркнул заместитель председателя Верховного суда России.