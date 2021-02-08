Политика

Главу сети регштабов Навального объявили в международный розыск

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Басманного суда.

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Там уточнили, что суд зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте фигуранта.

Ранее Волков стал фигурантом уголовного дела о вовлечении детей в несогласованные массовые акции и в конце января был объявлен в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в склонении несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационных сетях к совершению противоправных действий (часть 2 статьи 151.2 УК РФ).

Волков находится за границей, пишет издание.

В ходе расследования следствие установило видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Сам он, комментируя уголовное дело, заявил: «Как обычно, черное - это белое, свобода - это рабство, дважды два равно пяти».