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Политика

Главу сети регштабов Навального объявили в международный розыск

10.02.2021 12:02|ПсковКомментариев: 1

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Басманного суда.

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Там уточнили, что суд зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте фигуранта.

Ранее Волков стал фигурантом уголовного дела о вовлечении детей в несогласованные массовые акции и в конце января был объявлен в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в склонении несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационных сетях к совершению противоправных действий (часть 2 статьи 151.2 УК РФ).

Волков находится за границей, пишет издание.

В ходе расследования следствие установило видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Сам он, комментируя уголовное дело, заявил: «Как обычно, черное - это белое, свобода - это рабство, дважды два равно пяти».

Теги: #навальный #суд #розыск
Источник: Псковская Лента Новостей
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