Главу сети регштабов Навального объявили в международный розыск

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Басманного суда.
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Там уточнили, что суд зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте фигуранта.
Ранее Волков стал фигурантом уголовного дела о вовлечении детей в несогласованные массовые акции и в конце января был объявлен в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в склонении несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационных сетях к совершению противоправных действий (часть 2 статьи 151.2 УК РФ).
Волков находится за границей, пишет издание.
В ходе расследования следствие установило видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Сам он, комментируя уголовное дело, заявил: «Как обычно, черное - это белое, свобода - это рабство, дважды два равно пяти».