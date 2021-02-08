Политика

120 избирательных кампаний прошло в Псковской области за год

120 избирательных кампаний прошло в Псковской области в 2020 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на совещании с руководителями региональных отделений партий сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

В голосовании приняли участие 417 309 человек, работали 1 139 избирательных комиссий. Из 34 региональных отделений партий, зарегистрированных в Псковской области, в выборах прошлого года приняли участие 9, они выдвинули 1 989 кандидатов.

Добавим, в работе сегодняшнего совещания принимают участие представители 14 региональных отделений политических партий, сотрудники аппарата облизбиркома, руководители государственных органов власти.

В начале работы председатель облизбиркома подчеркнул, что сегодня, 10 февраля - особенный день. «Это день памяти Пушкина. Также в этот день в 1946 году прошли первые послевоенные выборы в Верховный совет РСФСР», - сказал он, добавив, что по этому поводу ЦИК организовал большую выставку, на которой представлены артефакты того времени. В числе прочих экспонатов на выставке можно увидеть печать с первых выборов в Псковской области. Впоследствии она найдет свое место в Музее современной истории в Москве.

В рамках сегодняшнего совещания будут обсуждаться итоги избирательных кампаний 2020 года, выборы, которые пройдут в текущем году, новеллы избирательного законодательства РФ. Кроме того, сотрудники Избирательной комиссии Псковской области дадут методические рекомендации по учету финансирования избирательных кампаний партий и кандидатов при подготовке и проведении выборов в 2021 году и продемонстрируют оборудование для голосования и сейф-пакеты, применяемые при хранении бюллетеней с отметками избирателей. Отдельное внимание на совещании будет уделено общественному наблюдению на выборах и участию молодых партийцев в избирательном процессе.