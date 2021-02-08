Политика

Псковским партийцам показали оборудование для организации выборов-2021

Оборудование, которое будет в текущем году использоваться на выборах в Псковской области, продемонстрировала Избирательная комиссия региона представителям региональных отделений партий в ходе совещания 10 февраля.



В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, председатель комиссии Игорь Сопов показал присутствующим оборудование для голосования вне помещения для голосования — сборные ширмы и переносные прозрачные урны для бюллетеней.



«Не в каждом населенном пункте есть возможность организовать голосование в помещениях», - пояснил он, добавив, что оборудование для голосования вне помещений занимает не много места, легко складывается и помещается в багажник автомобиля.



Понимая необходимость оснащения избирательных комиссий мобильным оборудованием для голосования, руководство Избирательной комиссии Псковской области попросило главу региона оказать поддержку в приобретении оборудования. Необходимые средства были выделены. «В этом году таким оборудованием планируется обеспечить каждую участковую избирательную комиссию. Важно, что его будут изготавливать псковские производители», - отметили в облизбиркоме.

Кроме того, Игорь Сопов продемонстрировал представителям партий сейф-пакеты, которые будут применяться при хранении бюллетеней с отметками избирателей. При этом он акцентировал внимание, что каждый сейф-пакет будет иметь собственный инвентарный номер и защиту от вскрытия. «Незаметно вскрыть его невозможно. Единожды вскрытый сейф-пакет уже не вернется в прежнее состояние, поэтому попытка вскрытия будет очевидна», — пояснил он.



Также часть УИКов на выборах текущего года будет оборудована видеокамерами, которые позволят фиксировать возможные нарушения на участках.