Политика

Иванов предложил Пермякову стать «вечным счетчиком» Псковской гордумы

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов предложил депутату от «Яблока» Дмитрию Пермякову стать «вечным счетчиком» гордумы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение он озвучил в начале сессии гордумы.

Когда, согласно заведенной процедуре, перед сессией выбирался «счетчик» - депутат, который подсчитывает итоги голосования по каждому вопросу, Дмитрий Пермяков предложил избрать таковым кого-то другого, а не Дениса Иванова, как это было обычно, поскольку есть конфликт интересов. Депутат напомнил, что Иванов претендует на должность заместителя председателя думского комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике, поэтому не совсем правильно делать его «счетчиком» на сессии.

Напомним, на данную должность также претендует и сам Дмитрий Пермяков.

Денис Иванов отметил, что «работает счетчиком уже года два», и предложил своего оппоненту самому этим заняться. «Предлагаю вам стать счетчиком навсегда», - сказал единоросс.

В свою очередь юристы гордумы сообщили об отсутствии конфликта интересов.