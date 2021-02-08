Политика

Партия «Новые люди» начала «Марафон идей» в Пскове

Партия «Новые люди» открыла в Псковской области сбор заявок на конкурс «Марафон идей», где любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, региона или всей страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба партии «Новые люди»

«"Марафон идей" – наш первый федеральный проект. Мы решили организовать сбор инициатив со всех регионов страны. Нам важно ваше мнение, поэтому лучшие идеи войдут в программу партии», - рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

По его словам, есть два способа принять участие в конкурсе. Участники «Марафона идей» могут записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хештегом #брейншторм_новые_люди.

Другой вариант – заполнить заявку на сайте: marafon.newpeople.ru. Авторы лучших идей получат до 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов. В партии надеются привлечь к участию в конкурсе специалистов из разных сфер. Экспертов в дальнейшем могут пригласить в профильные комитеты партии в регионах, где они займутся подготовкой будущих законопроектов.

Первый этап - сбор заявок - начался 12 февраля, а завершится 15 марта.

В марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, а победителей наградят. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета «Новых людей», а также известные блогеры.

«Жители Пскова и области откликнулись на предложение принять участие в "Марафоне идей" и, хотя старт проекту был дан всего три дня назад, уже прислали нам сотни заявок, - отметил руководитель Псковского отделения «Новых людей» Александр Борский. - С одной стороны, это показатель того, как много активных, неравнодушных людей живет в регионе. С другой стороны – это говорит о том, что очень многие люди хотят быть вовлеченным в общественную жизнь Пскова, но до сих пор не имели такой возможности».

Для участия в марафоне предлагаются самые разные инициативы. Одна из них – экологический проект по установке контейнеров для сбора батареек. Автор идеи предлагает снабдить контейнеры справочной информацией, в которой в простой и понятной форме рассказывалось бы, почему элементы питания нельзя смешивать с обычным мусором.

Еще одна идея – это образовательный социальный проект, который направлен на работу с детьми и подростками преимущественно из удаленных школ в онлайн- и офлайн-форматах. По замыслу его автора, он будет способствовать выявлению, поддержке и развитию талантов у детей и подростков.