Политика

Игорь Иванов выдвинут на выборы главы Порховского района от «Справедливой России»

Игорь Иванов выдвинут на выборы главы Порховского района от объединенной партии. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей лидер псковских справедливороссов Олег Брячак.

«На конференции в субботу было принято такое решение. Он будет кандидатом от "Справедливой России". Как известно, наши партии объединились, и мы посчитали правильным проявить себя в бою кому-то из представителей тех партий, которые к нам примкнули», - пояснил Олег Брячак.

Добавим также, что к настоящему времени на выборы главы района выдвинуты еще три кандидата. От регионального отделения «Партии Роста» выдвинут Игорь Романов 1977 года рождения, от Порховского районного отделения КПРФ - Александр Сергеев 1952 года рождения, депутат Порховского районного Собрания (имеется погашенная судимость по части 3 статьи 147 УК РФ). Также на выборы идет самовыдвиженец Алексей Филиппов 1978 года рождения, заместитель директора ООО «Алмакс» .

Напомним, выборы главы Порховского района состоятся 11 апреля.