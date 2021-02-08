Политика

Александр Козловский не видит рисков в смене главы регионального исполкома «Единой России»

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове прокомментировал недавнюю смену руководителя регионального исполкома псковского отделения партии «Единая Россия».

Напомним, Максим Адамчук сменил на этом посту Андрея Карпова, который перешел на работу в ЦИК «Единой России».

«Андрей Карпов уехал работать в центральный аппарат исполкома, в столицу. Это определенная возможность, развитие. Андрей Иванович отработал здесь достаточно серьезный период, в 2020 году провел в Псковской области большую кампанию по выборам в ОМСУ, мы показали высокий результат. Думаю, может, это тоже повлияло на дальнейшее решение, и его привлекли к работе в центральном исполкоме», - отметил гость студии.

При этом он выразил уверенность, что Максим Адамчук успешно справится с задачами руководителя регионального исполкома партии. «Это мой соратник, мой помощник, мы прошли с ним предыдущую кампанию, он помогал мне во всем. Он прекрасно знает структуру партии, наш коллектив, наши районные отделения и, думаю, он без проблем включится в работу, и каких-то рисков абсолютно не вижу», - заключил Александр Козловский.