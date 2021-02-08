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Политика

До фонаря

15.02.2021 20:10|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни. 

Как повелось в последние недели, наш штатный комментатор Господин Рейтингомер начинает «разбор полетов» с анализа протестной активности. 

Ранее он отмечал, что протест схлопнулся — и акция, заявлявшаяся несистемной оппозицией на вечер 14 февраля, это подтвердила. Вернее, это была даже не акция в привычном понимании, а эдакий флешмоб в День всех влюбленных, участникам которого навальнисты предложили выйти во двор, включить фонарики на телефонах, поднять их вверх и постоять так несколько минут. Даже в столицах счет участников этой странной затеи шел на десятки. Что уж говорить о Пскове, где не вышел, считай, никто. 

Будем справедливы, на провал эта идея была обречена изначально. Это где-нибудь в Европе или Америке подобный призыв мог быть услышан, а у нас такое не работает — наших людей таким шоу не заинтересуешь. Им эти акции с фонариками, грубо говоря, до фонаря. 

Это что касается уличной активности — а теперь к персональным оценкам. Их Господин Рейтингомер еженедельно выставляет псковским политикам, чиновникам, общественникам и прочим деятелям по пятибалльной шкале. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и другие негативные действия.

- 5 Юрий Киргинцев 

Менеджер, приглашенный в наш регион немногим более года назад, покинул пост директора государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» . Минувшая пятница стала для него последним днем, проведенным в качестве руководителя важнейшей транспортной компании Псковской области. С вопросами о причинах увольнения сам Юрий Киргинцев рекомендовал обратиться в областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству. Там увольнение прокомментировали в том смысле, что директор ГП ушел «по собственному желанию» — в связи с некими семейными обстоятельствами. Отметим, что осенью прошлого года директор уже писал заявление об уходе. Тогда оно не было удовлетворено - Киргинцева оставили поработать. Вылежавшись, просьба получила положительную визу вышестоящего начальства.

Юрий Киргинцев пополнил список экс-руководителей автобусного парка, которые вынуждены были покинуть должность, так и не снискав лавров победителей.

И это было ожидаемо: предприятие сложное, крайне проблемное, а в случае с периодом работы Юрия Киргинцева всё еще усугубила пандемия коронавируса — в общем, фокус в очередной раз не удался. 

- 4 Нинель Салагаева 

«Экономический» вице-губернатор Псковской области - куратор деятельности комитета по управлению государственным имуществом получает оценку со знаком минус в связи с выявленными ФСБ и МВД фактами коррупции в том самом КУГИ.

По сообщениям средств массовой информации, проводится разбирательство в отношении действующего сотрудника комитета, юриста Александра Секушина.

Кроме того, уже возбуждено уголовное дело, в котором фигурирует бывший сотрудник КУГИ В. Иванов.

- 3 Лев Шлосберг 

Третью неделю подряд в минусах — руководитель регионального отделения партии «Яблоко». С одной стороны, Лев Шлосберг остается в центре внимания, присутствует в федеральных СМИ, ловит хайп и где-то даже набирает очки. Но, с другой стороны, он  был жестко раскритикован рядом однопартийцев, в том числе зампредседателя «Яблока» Сергеем Иваненко, проигрывает во внутрипартийной дискуссии и теряет позиции. 

Не вдаваясь в  нюансы этой дискуссии, отмечу, что с электоральной точки зрения Лев Маркович по-своему, безусловно, прав — он хотел расширить базу сторонников и к традиционному электорату яблочников притянуть навальнистов, а также прочих жаждущих перемен. Тактика понятна - и с точки зрения утилитарных задач вопросов нет, однако с точки зрения будущего «Яблока» прав Григорий Явлинский. Путь Шлосберга привел бы к краху «Яблока». 

- 2 Валерий Тюменцев и Александр Баев 

Депутаты Псковской городской думы не смогли выявить сильнейшего при избрании председателя комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности.

Представитель КПРФ Александр Баев

В соответствии с регламентом гордумы решение принималось тайным голосованием. Кандидатуру заместителя главы города Александра Баева поддержали 9 депутатов, его коллегу Валерия Тюменцева — 12.

Единоросс Валерий Тюменцев

Для принятия положительного решения необходимо было получить 13 голосов. В связи с этим решение не принято.

- 1 Дмитрий Шахов и Наталия Соколова

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и региональный детский омбудсмен Наталия Соколова попали под шквал критических стрел со стороны местных либералов. Не беремся судить, насколько обоснованны звучащие в социальных сетях и телеграм-каналах  упреки, связанные, во-первых,  с позицией уполномоченных в период проведения несанкционированных протестных акций и достаточно жесткого ответа со стороны власти и силовиков, а, во-вторых, с неоднозначным молчанием омбудсменов в достаточно странной истории с отъемом-возвращением ребенка у женщины, задержанной по подозрению в хранении наркотиков. Отмечаем здесь сам факт атаки на псковских региональных омбудсменов.

0 Сергей Шарлаев и Владимир Ревазов

Назначены руководители сразу двух весьма значимых для региона организаций.

Исполняющим обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области назначен  экс-заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга Сергей Шарлаев (на снимке, фото: fontanka.ru ). Напомним, об этом планируемом назначении ПЛН сообщала 1 февраля. 

Сергей Шарлаев будет занимать должность и. о. гендиректора регионального Фонда капремонта до объявления конкурса, который пройдет в три этапа. Отметим, что после ухода на пенсию прежнего гендиректора Фонда капремонта, экс-главы Усвятского района Виктора Иващенко обязанности руководителя фонда исполняла Оксана Лапшина.

Между тем исполняющим обязанности директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» назначен Владимир Ревазов.

В понедельник, 15 февраля, нового руководителя, к слову, «Почетного нефтяника Тюменской области» и обладателя ряда других почетных званий  представили коллективу предприятия. Сообщается, что Владимир Ревазов родился в Северной Осетии, окончил Грозненский нефтяной институт и Московскую академию экономики и права, ранее работал на газоперерабатывающих заводах в Тюменской области, а также на предприятиях в Москве, Башкортостане и Екатеринбурге. Прошел стажировки в Алжире и США. 

+ 1 Антон Минаков

«Соколы Жириновского» во главе с региональным партийным координатором Антоном Минаковым стараются быть ближе к людям. В минувшие выходные Псковское отделение ЛДПР провело акцию «Грядка Жириновского», в ходе которой посетители Центрального рынка областного центра могли бесплатно получить набор семян.

По словам раздававшего псковичам петрушку и укроп городского координатора ЛДПР Артема Васильева, 150 наборов семян разлетелись за считанные минуты. Тем временем сам региональный координатор привился от коронавируса.

Причем, сделал это под объективы камер и попытался превратить в общем-то заурядную процедуру в информационный повод, еще и с налетом партийной пропаганды. Мол, лидер ЛДПР Владимир Жириновский был одним из первых в России, кто привился вакциной «Спутник V», он подал пример другим — вот и я сделал прививку, к чему призываю всех земляков.  

+ 2 Юрий Семенов 

Порховчанин, советник директора «Псковэнергоагента» стал победителем предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на выборы главы Порховского района.

Напомню, что необходимость в проведении досрочных выборов возникла в связи со смертью руководителя муниципального образования Виктора Степанова.

Голосование пройдет 11 апреля. Уже выдвинуты шесть кандидатур.

Это депутат Порховского районного собрания, пенсионер Александр Сергеев (КПРФ), старший инструктор Дновского локомотивного депо Антон Андреев (ЛДПР), профсоюзный деятель из Пскова, казак Игорь Иванов («Справедливая Россия»), руководители коммерческих фирм — пскович Игорь Романов («Партия роста») и порховчанин Алексей Филиппов (самовыдвижение), а также житель аула Эркен-Юрт Карачаево-Черкесской Республики Назир Тангатов (партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными»). 

+ 3 «Справедливая Россия» 

Псковское региональное отделение «Справедливой России» продолжает подготовку к сентябрьским выборам депутатов Госдумы и областного Собрания. На минувшей неделе в регионе началось распространение свежего номера партийной газеты, прошли консультации относительно предстоящего объединения СР с партиями «Патриоты России» и «За правду», а в субботу эсеры собрались на конференцию.

На ней обсудили стратегию и тактику своей избирательной кампании и избрали делегатов на партийный съезд. От Псковской области в Москву 22 февраля поедут четверо, в том числе лидер организации Олег Брячак и председатель регионального отделения СР Виталий Федоров.  

+ 4 Игорь Сопов 


Председатель избирательной комиссии Псковской области провел большое совещание с руководителями региональных отделений политических партий. Понятно, что все уже готовятся к главным выборам 2021 года - депутатов Государственной думы и Псковского областного Собрания.

Голосование пройдет в сентябре, но уже облизбирком демонстрирует готовность к кампаниям и открытость в отношениях с потенциальными участниками.

На встрече партийцев ознакомили с оборудованием, которое будет использоваться в дни выборов. По словам Игоря Сопова, все избирательные комиссии к выборам 2021 года будут оснащены ноутбуками. Масштабная закупка техники для избиркомов происходит в регионе впервые, она призвана повысить эффективность работы сотрудников избирательной системы. Отмечу и то, что на выборах 2021 года в Псковской области часть участковых избирательных комиссий будет оборудована видеокамерами, которые позволят фиксировать возможные нарушения.  

+ 5 Андрей Турчак и Елена Бибикова 

Сенаторы от Псковской области вместе с коллегами внесли в Госдуму законопроект о неприкосновенности минимального дохода должника и лиц, находящихся на его иждивении. Инициатива направлена на защиту гарантированного минимального дохода граждан.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак

Авторы считают, что важно предоставить людям, в случае, если они оказались в сложной жизненной ситуации, возможность обеспечить неприкосновенность их ежемесячного дохода в размере не ниже прожиточного минимума.

Это связано с многочисленными случаями, когда при взыскании долгов человека оставляли просто без средств к существованию. Таких ситуаций в России быть не должно.

По словам Елены Бибиковой, с принятием закона граждане, оказавшиеся в сложном финансовом положении, получат дополнительную социальную защиту.

Сенатор Елена Бибикова

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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