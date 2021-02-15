Политика

Владлен Небейголова выразил готовность участвовать в выборах в областное Собрание

Заместитель председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, муниципальный депутат Островского района Владлен Небейголова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 февраля заявил, что готов принять участие в выборах в региональный парламент, если поступит соответствующее предложение.

«Я муниципальный депутат с 2017 года. Мне эта работа очень нравится. Особенно, когда удается решать какие-то вопросы, делать жизнь нашего округа лучше, удобнее, комфортнее. Выборы в Псковское областное Собрание - это, безусловно, вызов. Это интересно и для меня это определенный рост», - признался он.

Владлен Небейголова напомнил, что состоит в партии «Единая Россия». «Если коллеги по партии предложат, доверят мне участие в праймериз, предвыборной гонке, я свое согласие дам», - сказал депутат.