Политика

Дмитрий Шахов: Дети не могут участвовать в незаконных митингах

Дети не могут участвовать в незаконных митингах, заявил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в ходе пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 16 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Могут ли дети участвовать в митингах? Конечно, да. Но, когда мы говорим о незаконных митингах, – нет», - подчеркнул Дмитрий Шахов. Омбудсмен указал на то, что организаторы любого мероприятия обеспечивают безопасность, а на незаконных акциях возможны случаи давки или воровства.

«У каждого ребенка есть свои политические права, они с возрастом развиваются, - продолжила тему региональный уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова. - Право состоять в общественных организациях у детей есть с 14 лет, а с 16 лет ребенок может быть организатором митинга и собрания, но он должен это сделать, как и взрослый, легально».

По ее словам, политические права - это права влиять на что-либо. «При достижении совершеннолетия получаешь полноту всех прав. Дойди до этого возраста, созрей», - добавила Наталия Соколова.