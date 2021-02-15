Политика

Наталия Соколова: Несовершеннолетних на незаконных акциях в Пскове не выявили

Несовершеннолетних не было выявлено на несанкционированных мероприятиях в Пскове. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в ходе пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 16 февраля.

Кроме того, детский омбудсмен заметила, что жалоб на нарушение прав ребенка не поступало.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов добавил, что стражи порядка не задержали ни одного ребенка. При этом, рассказал он, недавно услышал от детей, что за участие в митингах и лайки определенных постов в социальных сетях им предлагают 500 рублей. «Это влияет на психику и сознание детей не лучшим образом», - уверен Дмитрий Шахов.

Омбудсмены подчеркнули, что подрастающее поколение в Псковской области не политизировано. «Дети не очень активны в общественно-политическом поле», - отметила Наталия Соколова и добавила, что они занимаются подготовкой к ЕГЭ.