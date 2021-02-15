Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
Жить и строить нацпроекты помогают
«Деревня Соловьи» - наше качество
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Политика 15.02.2021 20:103 До фонаря 17.02.2021 11:483 Путин призвал депутатов перед выборами «не просто ругаться», а вести диалог 16.02.2021 16:124 Наталия Соколова: Несовершеннолетних на незаконных акциях в Пскове не выявили 16.02.2021 16:004 Дмитрий Шахов: Дети не могут участвовать в незаконных митингах 16.02.2021 15:562 Владлен Небейголова выразил готовность участвовать в выборах в областное Собрание 16.02.2021 10:332 Александр Козловский о вызовах года, мощной «пятерке» и волонтерстве
 
 
 
Самое популярное 14.02.2021 17:500 Пропавшая монахиня из Печор найдена погибшей 13.02.2021 00:550 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 10.02.2021 10:4313 Юрий Киргинцев покидает пост руководителя «Псковпассажиравтотранса» 12.02.2021 12:460 Мужчина умер на привокзальной площади в Пскове 15.02.2021 11:3111 Владимир Ревазов возглавил «Псковпассажиравтотранс»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Путин призвал депутатов перед выборами «не просто ругаться», а вести диалог

17.02.2021 11:48|ПсковКомментариев: 4

Действующий созыв Госдумы все пять лет показывает интенсивную и профессиональную работу, а в условиях пандемии депутаты не только не сбавили, но даже нарастили темп, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с лидерами парламентских фракций.

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава государства заметил, что весенняя сессия «подведет черту, будет закреплять итоги пяти лет работы действующего депутатского созыва».

«Все эти годы Дума работает интенсивно и профессионально, - цитирует Путина ТАСС. - В прошлом году в сложных условиях вы не только не сбавили темп, но, можно сказать, и нарастили его - приняли более 550 законов, это даже больше, чем годом ранее».

Путин также призвал депутатов в период предстоящей избирательной кампании «не просто ругаться друг с другом», а вести конструктивный диалог.

«Особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях "большой четверки". Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести ее в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, а не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и пути развития страны», - сказал президент в среду на встрече с лидерами парламентских фракций.

Выборы в Госдуму в сентябре 2021 года должны пройти открыто, честно и на высокой конкурентной основе, подчеркнул глава государства.

«Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе», - сказал он и отметил, что это важно как для парламентских партий, так и для тех сил, которые не представлены сейчас в Госдуме, но планируют принять участие в выборах. Это также важно, прежде всего, для избирателей, которые и будут «определять итоги избирательной кампании», заключил Путин.

Теги: #президент #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Своевременно ли решение об увеличении часов работы общепита до полуночи?
В опросе приняло участие 124 человека
17.02.2021, 12:360 Сергей Густов: Сетями Газпрома можно обернуть Землю 19 раз 17.02.2021, 12:300 Псковичей просят не обращаться в Пенсионный фонд для оформления СНИЛС новорожденным 17.02.2021, 12:240 Жители Петербурга и Псковской области задержаны по делу об обналичивании маткапитала 17.02.2021, 12:190 До 31 июля в Пскове отремонтируют улицу Трохина
17.02.2021, 12:131 Дновец ударил полицейского по шее и угодил за решетку 17.02.2021, 12:100 Регистрация на посещение «Поезда Победы» в Великих Луках откроется 18 февраля 17.02.2021, 12:060 «Уроки мужества» провели для псковских студентов полицейские и общественники 17.02.2021, 12:000 СНГБ предлагает добавить в гардероб весенних красок с Lamoda
17.02.2021, 11:540 На премьеру спектакля «Дни Победы» в Пскове приедет сценарист, работавшая с Говорухиным 17.02.2021, 11:510 Суд признал бывшего полпреда президента виновным в растрате 17.02.2021, 11:484 Путин призвал депутатов перед выборами «не просто ругаться», а вести диалог 17.02.2021, 11:411 8,5 млрд рублей инвестирует Газпром в газификацию Псковской области до 2025 года
17.02.2021, 11:310 Один из самых молодых резидентов «Моглино» станет гостем программы «Собственной персоной» 17.02.2021, 11:280 Российский секретный экспорт сократился на 15 процентов 17.02.2021, 11:220 Псковским НКО напомнили о необходимости вовремя отчитаться о своей деятельности 17.02.2021, 11:150 Перчатки и алкоголь украла женщина из магазина в Пскове
17.02.2021, 11:071 Число умерших из-за коронавируса в Псковской области увеличилось до 159 17.02.2021, 11:050 Московский бизнесмен установил 75 памятников погибшим героям 6-й роты 17.02.2021, 10:590 Псковичи раскупили все билеты на три спектакля «Свидетельские показания» 17.02.2021, 10:474 Десоветизация по-псковски
17.02.2021, 10:460 Просроченная задолженность по зарплате псковских организаций увеличилась в 7 раз 17.02.2021, 10:350 Федерация спорта для людей с инвалидностью может появиться в Псковской области 17.02.2021, 10:251 Более 290 млн рублей получит Псковская область на допфинансирование больниц и поликлиник 17.02.2021, 10:230 Фальшивые деньги нашли в двух финучреждениях Великих Лук
17.02.2021, 10:080 Прокуратура потребовала от администрации Невеля качественно убирать снег 17.02.2021, 09:521 Водители «БМВ» и «Мицубиси» пострадали в ДТП на окраине Пскова. ФОТО 17.02.2021, 09:470 Водоснабжение восстановили в порховской деревне после проверки прокуратуры 17.02.2021, 09:292 Лучших стрелков определили в псковской полиции
17.02.2021, 09:156 Картофель и морковь в России подорожали более чем на треть 17.02.2021, 09:020 Мебель сгорела на лестничной площадке дома в Великих Луках 17.02.2021, 08:580 Российские туристы назвали типы самых неприятных попутчиков 17.02.2021, 08:492 Артур Акавов поблагодарил губернатора Ведерникова за возможность продолжить путь боксера
17.02.2021, 08:410 Пользователей портала госуслуг предостерегли от мошенников 17.02.2021, 08:330 Стало известно, кто чаще всего раздает премии к 23 февраля и 8 Марта 17.02.2021, 08:241 В ВОЗ допустили третью волну коронавируса 17.02.2021, 08:120 Более 1 тысячи пострадавших из-за пандемии кинотеатров получили финансовую поддержку
17.02.2021, 08:000 Испания планирует восстановить международный туризм летом 17.02.2021, 07:490 Роскомнадзор за год заблокировал почти тысячу фейковых ресурсов о COVID-19 17.02.2021, 07:370 Эксперты: Чрезмерное употребление антибиотиков может привести к росту устойчивых половых инфекций 17.02.2021, 07:240 Торговые сети начнут повышать цены на яйца и курицу
17.02.2021, 07:151 Россия ответила на призыв Эстонии ввести новые санкции 17.02.2021, 07:010 Роспотребнадзор снял с контроля очаг COVID-19 в Яммской школе 16.02.2021, 23:2016 В Совфеде поддержали идею ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов 16.02.2021, 23:150 Псковских школьников научат противостоять киберпреступникам на «Уроке цифры»
16.02.2021, 23:050 30 тысяч тонн скота и птицы на убой произвели в Псковской области в январе 16.02.2021, 22:531 70 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 16.02.2021, 22:420 Выставка художника Дмитрия Яблочкина откроется в Пскове 19 февраля 16.02.2021, 22:251 Сотрудники компании «Экопром» помогли перевезти диваны в порховский зооприют
16.02.2021, 22:000 Производство электрооборудования в Псковской области снизилось на 40% 16.02.2021, 21:443 Ученые нашли новое осложнение при тяжелой форме коронавируса 16.02.2021, 21:230 МЧС просит воздержаться от выезда на лед в районе деревни Кулье Печорского района 16.02.2021, 21:140 Псковские школьники отправятся на стажировку в Курчатовский институт
16.02.2021, 21:000 Три «горячих линии» организует в феврале псковский Росреестр 16.02.2021, 20:530 В Псковской области определили победителя конкурса «60 кадров в секунду» 16.02.2021, 20:447 Поголовье крупного рогатого скота сокращается в Псковской области 16.02.2021, 20:180 Кулинарная мастерская для особенных детей открылась в Пскове
16.02.2021, 20:000 Ожидания от реформы техосмотра - стартовал новый опрос в разделе ПЛН «Автомир» 16.02.2021, 19:540 Промышленный электрокластер региона открыт для новых участников — Денис Мунштуков 16.02.2021, 19:453 Почти 3 тысячи звонков поступило в call-центр «Экопрома» с начала года 16.02.2021, 19:312 Создается ощущение допроса - зрители о новом спектакле псковского драмтеатра
16.02.2021, 19:270 Вера Емельянова и Надежда Деметер обсудили вопросы развития межнационального сотрудничества 16.02.2021, 19:157 Александр Братчиков представил начальника пресс-службы администрации Пскова 16.02.2021, 19:004 Троицкий собор в Пскове собирались снести в 1936 году 16.02.2021, 18:4231 Реплика Донецкого: Почему я согласен с Богомоловым
16.02.2021, 18:330 До -24 похолодает в Псковской области ночью 17 февраля 16.02.2021, 18:180 Число резидентов технопарка «Электрополис» к 2024 году планируется довести до 10 16.02.2021, 18:164 В Эстонии ищут специалиста по разведывательным операциям через объявление в газете 16.02.2021, 18:125 Владлен Небейголова о молодежной политике, возможностях муниципального депутата и выборах-2021
16.02.2021, 18:002 Мужчина скончался в Пскове по дороге с медицинского обследования 16.02.2021, 17:590 Великолучан осудили за кражу 19 метров рельсов 16.02.2021, 17:560 На фотосафари и уроки зельеварения приглашает псковская библиотека 16.02.2021, 17:500 Псковский драмтеатр приглашает на премьеру спектакля «Свидетельские показания»
16.02.2021, 17:460 Интерактив: Пробка до лампочки 16.02.2021, 17:385 Тройка, пятерка, тузы 16.02.2021, 17:300 Денис Мунштуков: Конкуренты «ЗЭТО» практически повержены, но нельзя почивать на лаврах 16.02.2021, 17:240 Более 14 километров трассы Пушкинские Горы – Локня приведут к нормативу
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.