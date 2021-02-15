Политика

Путин призвал депутатов перед выборами «не просто ругаться», а вести диалог

Действующий созыв Госдумы все пять лет показывает интенсивную и профессиональную работу, а в условиях пандемии депутаты не только не сбавили, но даже нарастили темп, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с лидерами парламентских фракций.

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава государства заметил, что весенняя сессия «подведет черту, будет закреплять итоги пяти лет работы действующего депутатского созыва».

«Все эти годы Дума работает интенсивно и профессионально, - цитирует Путина ТАСС. - В прошлом году в сложных условиях вы не только не сбавили темп, но, можно сказать, и нарастили его - приняли более 550 законов, это даже больше, чем годом ранее».

Путин также призвал депутатов в период предстоящей избирательной кампании «не просто ругаться друг с другом», а вести конструктивный диалог.

«Особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях "большой четверки". Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести ее в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, а не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и пути развития страны», - сказал президент в среду на встрече с лидерами парламентских фракций.

Выборы в Госдуму в сентябре 2021 года должны пройти открыто, честно и на высокой конкурентной основе, подчеркнул глава государства.

«Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе», - сказал он и отметил, что это важно как для парламентских партий, так и для тех сил, которые не представлены сейчас в Госдуме, но планируют принять участие в выборах. Это также важно, прежде всего, для избирателей, которые и будут «определять итоги избирательной кампании», заключил Путин.