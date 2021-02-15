Политика

Юрий Семенов подал документы в ТИК на участие в выборах главы Порховского района

Выдвиженец от партии «Единая Россия» Юрий Семенов подал документы в Территориальную избирательную комиссию Порховского района на участие в выборах главы района 11 апреля. Ранее он стал победителем предварительного голосования «Единой России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения партии.

Заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отметил, что у Юрия Семенова достаточно опыта и возможностей, чтобы стать главой Порховского района и эффективно работать в этой должности.

Отметим, Юрий Семенов родился в деревне Турицы Порховского района в 1963 году. Живет в Порхове, работает в организации «Псковэнергоагент» советником генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти.

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Напомним, «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. Таким образом определяются кандидаты от партии на выборах депутатов законодательных собраний, административных центров и органов местного самоуправления.