Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», котораяв эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущие передачи Константин Калиниченко, Александр Савенко и Сергей Васильев обсудят сегодняшний визит в Псковскую область премьер-министра Мишустина - ожидания власти и оппозиции; встречу президента Путина с лидерами фракций Госдумы как старт кампании по выборам депутатов Госдумы, а также поговорят об активности региональных отделений партий в год больших выборов.

Если у вас есть свое мнение по темам эфира, звоните по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена