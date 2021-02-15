Политика

«Сообразим на троих». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 18 февраля.

Ведущие передачи Константин Калиниченко, Александр Савенко и Сергей Васильев обсудили сегодняшний визит в Псковскую область премьер-министра Мишустина - ожидания власти и оппозиции; встречу президента Путина с лидерами фракций Госдумы как старт кампании по выборам депутатов Госдумы, а также поговорили об активности региональных отделений партий в год больших выборов.