Политика

В ЛДПР самый строгий кастинг кандидатов — Антон Минаков

В ЛДПР самый строгий кастинг кандидатов, выдвигаемых на те или иные выборы. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове региональный координатор ЛДПР, руководитель партийной фракции в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

«На мой взгляд, у ЛДПР самый строгий кастинг кандидатов - очень много требований. Это должны быть молодые люди, ни в коем случае не имеющие собственного бизнеса, потому что человек, имеющий бизнес и приходящий в политику, будет его отстаивать. Таких кандидатов мы стараемся отсеивать еще на начальном этапе. Это должны быть кандидаты, не имеющие за своими плечами уголовных дел. Также мы стараемся выбирать в кандидаты людей, живущих на местах, которых знают местные жители и, в случае проблемы, всегда могут к ним обратиться», - пояснил Антон Минаков.

По его мнению, таким критериям полностью соответствует выдвинутый от ЛДПР кандидат на пост главы Порховского района. «Он не имеет бизнеса, работает в системе РЖД далеко не на руководящей должности, имеет хорошую репутацию, пользуется уважением среди жителей района и уже не первый год состоит в ЛДПР, поддерживает наши идеи, нашего лидера. Поэтому мы господина Андреева и выдвинули», - заключил гость студии.