Политика

Максим Жаворонков может возглавить аппарат фракции «Единая Россия» в Госдуме

Новым главой аппарата фракции «Единая Россия» (ЕР) в Госдуме может стать первый заместитель руководителя центрального исполкома партии, экс-заместитель губернатора Псковской области Максим Жаворонков. Он займет место Константина Мазуревского, которого Дума накануне делегировала в новый состав Центризбиркома как представителя «Единой России», пишет «Коммерсантъ».

Ранее, 17 февраля Госдума утвердила пять своих членов нового состава Центризбиркома на ближайшие пять лет, в число которых вошел и выдвинутый от фракции ЕР Константин Мазуревский.

До первого заседания Центризбиркома, которое должно состояться в конце марта, Константин Мазуревский продолжит руководить аппаратом фракции, а его сменщик приступит к обязанностям только после этого перехода. Кандидатуру главы аппарата фракции ее руководитель Сергей Неверов предлагает для утверждения главе аппарата Думы.

Аппарат фракции отвечает за обеспечение работы депутатов: готовит для них материалы по законопроектам с указанием позиции фракции, оказывает юридическую помощь, решает бытовые вопросы. По данным издания, аппарат фракции ЕР участвовал и во внутренней партийной оценке депутатов: именно там оценивали фракционную дисциплину и законодательную работу парламентариев.

«Между центральным исполкомом партии и аппаратом фракции «выстроены прекрасные деловые отношения — и мы уверены, что они таковыми останутся после назначения нового руководителя аппарата», - заявил Максим Жаворонков.

При этом ему «неизвестно о том, что руководство партии приняло решение об освобождении» его от тех обязанностей, которые он сейчас выполняет в партии, добавил единоросс.

Напомним, Максим Жаворонков 2009 по 2017 год в курировал внутреннюю политику на посту вице-губернатора Псковской области, которую в то время возглавлял Андрей Турчак. В 2017 году стал первым заместителем руководителя центрального исполкома ЕР, а с января 2020 года - еще и помощником председателя партии. В ЕР он отвечает в том числе за оформление юридических вопросов.