Политика

Антон Минаков: Не хочу, чтоб наших соратников мучили в КПЗ

«Если мы не идем на амбразуру, это не значит, что мы находимся под влиянием партии власти», - сказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове региональный координатор ЛДПР Антон Минаков, комментируя мнение о слишком покорной позиции партии в ответ на запреты проводить те или иные массовые акции.

«В ЛДПР много молодых, талантливых ребят. Это новое поколение, которое прекрасно разбирается в интернет-пространстве, в медиа, и я не хочу, чтобы этих ребят, наших активистов, ОМОН бил дубинками, чтобы вместо того, чтобы сдавать сессию, они сидели в КПЗ. Правила игры придумали не мы, но мы вынуждены под них подстраиваться. Если мы не идем на амбразуру, это не значит, что мы находимся под влиянием партии власти. Я просто не хочу, чтоб наших соратников мучили в КПЗ», - пояснил Антон Минаков.

Также он прогнозирует, что весной в России произойдет очередной всплеск протестной активности, «и, чем ближе будут парламентские выборы, тем больше этих протестных акций будет». «Петербург и Москва - это изначально столицы протеста, но волна негодования прокатится и по регионам», - полагает гость студии.

При этом он разделяет мнение лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что нельзя людям запрещать участие в протестных акциях. «Искренне убежден, что любой человек имеет право на выражение своего мнения, но только если это не противоречит закону. Это не должны быть проявления экстремизма, поддержки запрещенных в России организаций, но люди имеют право на протест. И, если они хотят его высказать, дайте им такую возможность, дайте площадку», - заключил лидер псковских либерал-демократов.