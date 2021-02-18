Политика

Россиянам надо с раннего возраста прививать политическую грамотность — Антон Минаков

Гражданам России надо с раннего возраста прививать политическую грамотность. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове региональный координатор ЛДПР, руководитель партийной фракции в областном Собрании депутатов Антон Минаков.

Его удивляет, почему многие жители страны не верят в то, что могут что-то решать и, в частности, влиять на исход выборов. «Это ж какие усилия - материальные, моральные - требовалось затратить нашему правительству, чтобы людям в голову вбить мысль, что они на своей земле не хозяева, и как им скажут, так и будет. Как из гордого народа вытравили мысль, что мы хозяева своей земли? Это же ужасно. Поэтому, я убежден, что юным гражданам РФ надо с раннего возраста прививать политическую грамотность, объяснять, что это ваша страна, вы имеете право принимать свои решения, вы выбираете себе депутатов и президента, а они — ваш обслуживающий персонал — должны делать то, что вам необходимо, - полагает Антон Минаков. - К сожалению, чувство национальной гордости вытравливалось поколениями, и эта цель, к сожалению, достигнута. Единственный выход из этой ситуации я вижу в том, чтобы объяснять гражданам: это ваша земля, ваши ресурсы и вы должны принимать решение, каков будет политический строй, какая партия будет руководящей, вы владельцы своей страны».

Выполнить эту задачу, по мнению гостя студии, можно, устраивая «какие-то мирные политические акции, проводя уроки политологии в школах, рассказывая об устройстве государственного строя, о политической истории России, проводя конкурсы», в частности, конкурс рисунков, посвященный 75-летию лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

При этом Антон Минаков не разделил мнение тех, кто считает, что данный конкурс нацелен на вовлечение молодежи, в том числе несовершеннолетней, в политику. «Нашу инициативу интерпретировали совершенно не правильно. Безусловно, нельзя детей втягивать в массовые демонстрации, митинги — не дай бог, чтоб они столкнулись с тем, что было в Москве и Петербурге. Это категорически запрещено. Но кто сказал, что детям нельзя с малолетства прививать чувство того, что они хозяева страны и могут влиять на политический процесс?» - отметил гость студии.