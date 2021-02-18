Политика

«Российский ответ не заставил себя ждать»: Москва объявила о высылке эстонского дипломата

Один из дипломатов эстонского представительства в России выслан из страны. Об этом в МИД РФ заявили эстонскому послу, вызванному во внешнедипломатическое ведомство.

«Российский ответ не заставил себя ждать - был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства», - цитирует «Интерфакс» официального представителя МИД Марию Захарову с брифинга 18 февраля.

Мария Захарова подчеркнула, что высылка дипломата является ответной мерой на объявление персоной нон-грата одного из российских дипломатов в Эстонии. Она сделала предположение, что новый кабинет министров прибалтийской республики пошел на этот шаг в стремлении доказать Евросоюзу и США свою лояльность. В сферу ответственности высланного российского дипломата входили вопросы культуры и образования, он занимался «теми сферами, где еще сохраняется сотрудничество», сказала Мария Захарова.

Новое правительство в Эстонии было сформировано 26 января, возглавила его Кая Каллас. Предыдущий премьер-министр Юри Ратас руководил правительством с 2016 года, он вынужден был покинуть свой пост после коррупционного скандала. Пять членов возглавляемой им партии Центра и сама эта политическая структура попали под подозрение. Правоохранительные органы полагают, что партия получила крупное пожертвование от бизнеса в обмен на кредит от государственного фонда.