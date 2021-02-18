Политика

«Подстрочник» с электоральными юристами. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 19 февраля.

2021 год — год большой избирательной кампании, и постепенно это все раскручивается, политические партии готовятся к предвыборной гонке, вышли на прогревочный круг. Пару дней назад президент Путин встретился с лидерами основных политических партий, и, по мнению политологов, это можно считать официальным стартом кампании. Выборы, которые пройдут в 2021 году, определят структуру законодательной власти на ближайшие 5 лет. Так что, в этой кампании нет и не может быть мелочей.

Многое в судьбе партий и кандидатов будет зависеть от юридического обеспечения их избирательной кампании. Хороший юрист, как говорил Аль Капоне, стоит десяти боевиков. Сегодняшние гости студии - специалисты по аккуратному и нежному проведению кандидатов и политических партий по бурному морю избирательной кампании, наполненному подводными камнями.

Как не дать снять своего кандидата? Легко ли доставить массу проблем оппонентам? На чем чаще всего «сыпятся» кандидаты? Подробнее об этом рассказали электоральные юристы Антон Тимченко и Светлана Косенкова.