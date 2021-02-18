Политика

Электоральные юристы назвали прогрессивным российское избирательное законодательство

Куда идет избирательное законодательство РФ и насколько оно прогрессивно, рассказали в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове электоральные юристы Антон Тимченко и Светлана Косенкова.

«В России очень зрелая избирательная система и прогрессивное избирательное законодательство — нравится это кому-то или нет, но иногда бывают перегибы с правоприменением, - отметил Антон Тимченко. - Другой вопрос — вопрос привычки. Может быть, кому-то не хотелось сообщать о своих доходах и имуществе (в документах на регистрацию в качестве кандидата — ред.), а, может, кто-то хотел бы участвовать в выборах, не афишируя свою судимость. Таких людей наша избирательная модель, конечно же, устраивать не будет. Но она такая».

Кроме того, по мнению Антона Тимченко, для электоральных юристов очень важно отслеживать изменения в избирательном законодательстве, тем более, что сегодня без их услуг не обходится ни одна избирательная кампания: «это держит в тонусе и позволяет проявлять профессиональную творческую фантазию».

Электоральные юристы работают в избирательных штабах кандидатов, в партийных отделениях и избирательных комиссиях разного уровня. Они занимаются оформлением документов кандидатов, избирательных объединений, проработкой формальной стороны, которая может защитить заказчика, не позволить снять его с участия в выборах. В то же время, по словам Антона Тимченко, «электоральные юристы осуществляют атакующую функцию, когда тщательный, беспристрастный анализ действий оппонента позволяет в суде доказать факт грубого нарушения законодательства и необходимость его снятия с выборов».

Тот факт, что электоральным юристам очень важно следить за изменениями избирательного законодательства, отметила и Светлана Косенкова. «Мы основываем свои действия на законе и, если мы не будем знать законодательство, то что мы за юристы такие?» - сказала она.

Приятно, по ее словам, «жить с парадигмой, когда есть какой-то генеральный план, который мы все воплощаем». «Но избирательное законодательство, как любое другое, формируется под воздействием сотни факторов — от громких судебных процессов, которые дошли либо до Верховного, либо до Конституционного суда, до понимания о законности и справедливости отдельных субъектов законодательной инициативы. Поэтому нельзя говорить, либерализируется избирательное законодательство или ужесточается. Есть и такие нормы, и такие. Это сборная солянка из всех факторов и представлений», - пояснила Светлана Косенкова.

Добавим, что завтра, 20 февраля, Антон Тимченко и Светлана Косенкова примут участие в семинаре-совещании по вопросам изменений в избирательном законодательстве. Мероприятие объединит электоральных юристов, ведущих специалистов-практиков в области избирательного права и создателей ресурса для политических юристов «Судебный индекс: Политюристы».