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Политика

Никакой несправедливости в решении по Алексею Харлашину не было - юристы

19.02.2021 17:14|ПсковКомментариев: 0

Никакой неожиданности и несправедливости в решении о снятии кандидата от ЛДПР Алексея Харлашина с участия в выборах главы Себежского района не было. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказали электоральные юристы Антон Тимченко и Светлана Косенкова.

Напомним, причиной снятия данного кандидата с сентябрьских выборов 2020 года стали нарушения, допущенные при заполнении так называемой «президентской справки» о недвижимом имуществе, принадлежащем кандидату и супругу, детям за пределами территории РФ. Вместо слова «нет» в графе был поставлен прочерк.

По словам Антона Тимченко, «эта история находится в логике всех предшествующих решений судов». «Около пяти лет назад впервые была зафиксирована судебная позиция по такому же делу, и с тех пор любой, кто более-менее профессионально занимается выборами, знает, что, заполняя справку об активах, надо не прочерк ставить в случае их отсутствия, а писать слово "нет"», - пояснил гость студии.

Таким образом, «избирательного ситуативного применения» норм избирательного закона в случае с Алексеем Харлашиным, по его мнению, не было. «В данном случае это вопрос к тем, кто проявил небрежность и недостаточно высокую степень квалификации при оформлении документов на выдвижение кандидата, поэтому никакой неожиданности и несправедливости не было», - добавил Антон Тимченко.

Между тем электоральный юрист Светлана Косенкова подчеркнула, что это была позиция Верховного суда, и она демонстрируется во всех делах «про прочерки».

«И эти дела не прекращаются. Почему-то кандидатам кажется, что прочерк — достаточное описание отсутствия у них каких-либо активов. Но позиция здесь однозначна — прочерк не дает нам достаточного понимания о том, есть у кандидата какое-то имущество или нет. Такова позиция Верховного суда, и такая логика вполне ясна», - пояснила Светлана Косенкова.

Кроме того, гости студии отметили, что в делах о соблюдении избирательного законодательства прослеживается «тренд на судебный гуманизм». В целом, суды стремятся оставить кандидата в гонке. Были даже случаи, когда любые ошибки в заполнении подписных листов за кандидата назывались описками и прощались. «Но, если мы простим одних кандидатов, то должны простить и других. В данном случае мы выступаем на стороне закона, иначе будет нарушен принцип равенства кандидатов, который закреплен в законе», - подчеркнула Светлана Косенкова. «Единообразие правоприменения никто не отменял», - согласился с ней Антон Тимченко.

Наряду с этим он заметил, что на муниципальных выбора достаточно часто пренебрегают услугами юриста и в итоге «нарываются» на проблемы. «Зачастую, чем ниже уровень избирательной кампании, тем выше шанс нарваться на авторское правоприменение. Нормы закона на муниципальных выборах иногда очень экзотично трактуются и применяются», - констатировал он. Наиболее типичными нарушениями, из-за которых кандидаты не проходят регистрацию, по его словам, являются нарушения при оформлении подписных листов.

Теги: #выборы 2020 #избирательная система
Источник: Псковская Лента Новостей
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