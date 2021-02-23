Политика

«Собственной персоной» с Андреем Маковским. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла 24 февраля в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гость студии - представитель партии «Новые люди», кандидат политических наук, руководитель отдела развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа Андрей Маковский.

Ведущий программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко расспросил собеседника о целях создания партии «Новые люди» и ее Псковского регионального отделения, отличиях от уже существующих политических объединений и подготовке к выборам депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания депутатов. Также участники программы обсудили основные вызовы 2021 года в общественно-политической жизни и другие актуальные темы.