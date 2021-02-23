Политика

Карту потребностей жителей Псковской области сформирует партия «Новые люди»

Зачем создана партия «Новые люди» и за что она выступает, рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове представитель партии, кандидат политических наук, руководитель отдела развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа Андрей Маковский.

Партия «Новые люди», по его словам, - достаточно молодая (образована 1 марта 2020 года), ее основателем является учредитель российской производственной компании «Faberlic» Алексей Нечаев. «Партия создана, чтобы удовлетворить потребность думающих людей, особенно молодежи, объединить тех, кто хочет не ломать и строить на руинах, а исправлять существующие огрехи, кто хочет реализовывать свои идеи. Партия помогает делать это мощнее. Например, я как выходец из профессорско-преподавательской среды хочу говорить о проблемах, с которыми сталкиваются педагоги», - пояснил Андрей Маковский.

В Псковской области актив партии «Новые люди» на данный момент насчитывает около 30 человек. Исполком находится в Пскове, открыто отделение в Великих Луках. Также планируется в ближайшее время открыть отделения в Печерском, Гдовском, Себежском районах, а впоследствии создать сеть по всей Псковской области.

В ближайшее время «Новые люди» планируют сформировать карту потребностей жителей региона и в соответствии с ней решать обозначенные проблемы. В своей деятельности они будут активно опираться на соцсети.