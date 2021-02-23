Политика

Олег Брячак может официально возглавить реготделение «Справедливой России»

Олег Брячак может официально занять пост руководителя Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» весной. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя свои перспективы участия в выборах 2021 года и возвращения на пост лидера псковских эсеров.

«По моей кандидатуре решение принимает лидер партии Сергей Миронов, и я его никогда не обсуждаю. Должна быть вертикаль, командир, который дает распоряжение, а мы его выполняем. С любым его решением я соглашусь. И если он скажет мне "спасибо за работу, но здесь должен быть кто-то другой", я поблагодарю его за долгое сотрудничество и покину должность», - сказал гость студии.

В то же время Олег Брячак сообщил, что при любом раскладе продолжит работу в партии. «Я не менял и не планирую менять свою партийную принадлежность и куда-то переходить не планирую. Если перестану заниматься политикой, просто стану беспартийным», - сообщил он. Но пока предпосылок для этого, по словам политика, нет: лидер «Справедливой России» называет псковское отделение партии «золотой серединой», поскольку оно показывает на выборах стабильные результаты.

«В марте заканчивается срок моего банкротства и я смогу официально занять должность председателя регионального партии и пойти на выборы 2021 года в качестве руководителя регионального отделения», - заключил Олег Брячак.