Политика

Олег Брячак об объединении партий: Новая кровь — это всегда хорошо

«Объединение партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" - это новые мысли, новые подходы, новые люди, новая кровь, а это всегда хорошо», - сказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак, комментируя значимость объединения политических сил перед большими выборами 202 года.

«Объединение наших партий — большое политическое событие. Это важно не только для партийного роста, но и для населения страны», - подчеркнул Олег Брячак, напомнив, что представители трех партий единогласно проголосовали за то, чтобы объединенную партию возглавил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Нас с партиями "За правду" и "Патриоты России" объединяют взгляды. Мы разительно отличаемся от "Единой России", мы ее полная противоположность. Если "Единая Россия" - партия чиновников, то мы - партия людей. Для нас важно, в первую очередь, благосостояние каждого человека, его быт и уют. Мы против того, чтобы наше государство, его природные богатства и экономика работали на кучку, перечисленную в журнале "Forbes"», - высказался Олег Брячак.

По его мнению, «люди, в первую очередь, должны работать на себя, а понятия "работающий бедный" быть вообще не должно».