Политика

Олег Брячак: После объединения эсеры, «Патриоты России» и партия «За правду» станут сильнее в 1,5 раза

После объединения партии «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» станут сильнее, как минимум, в полтора раза. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове лидер регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак.

«По приблизительным подсчетам, даже если у двух присоединившихся к нам партий будет на выборах суммарно будет 5%, плюс у "Справедливой России" 10%, получится, что объединенная партия станет сильнее в полтора раза. То есть мы соберем уже, как минимум, 15% и составим конкуренцию "Единой России"», - пояснил Олег Брячак, добавив, что цель объединенной партии — победить единороссов на всех выборах текущего года.

В целом гость студии убежден, что «объединение левых сил — это только начало». «На данный момент каждая малая политическая сила чувствует амбиции по прохождению в Госдуму, поэтому в настоящее время они пока ждут. Но, как только выборы закончатся и самостоятельно никто из них в Госдуму не пройдет (а пройдут только уже состоявшиеся, мощные партии), они будут искать пути объединения. И это будет хорошо», - высказал мнение Олег Брячак.

Он также заявил о важности того, что партии могут отодвинуть свои амбиции на второй план ради достижения общей цели.

Напомним, ранее стало известно об объединении партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России». Также председатель объединенной партии Сергей Миронов сообщил, что она может объединиться с еще тремя-четырьмя малыми политическими партиями до выборов в Государственную Думу.