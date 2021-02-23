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Политика

Олег Брячак объяснил, почему он должен пойти на выборы в Госдуму

25.02.2021 15:44|ПсковКомментариев: 7

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак объяснил, почему именно он должен возглавить список партии на выборах в Псковское областное Собрание и пойти на выборы в Госдуму по одномандатному округу.

«Очевидно, что лидер партийной организации должен возглавлять список в Псковское областное Собрание, а также идти в Госдуму по одномандатному округу, предлагать себя, свои идеи, возможности и быть полезным в случае избрания», - отметил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Если я получу мандат депутата Госдумы, я сделаю в разы больше, чем в статусе депутата Псковского областного Собрания, как раньше, или депутата гордумы, как сейчас. Я смогу выносить свои законопроекты сразу на федеральный уровень, а не как сейчас — сначала надо получить одобрение в гордуме, а потом в областном Собрании, что практически невозможно», - сказал Олег Брячак.

Он также уточнил, что возглавлять партийный список на тех или иных выборах должен либо «денежный мешок», либо «личность, которая имеет процент узнаваемости и доверия». «На сегодняшний день среди членов нашей партии наиболее высокий процент узнаваемости и доверия у меня, и он даже гораздо выше, чем партийный», - добавил гость студии.

Наряду с этим Олег Брячак высказал мнение, что история с его уголовным преследованием никак не отразится на перспективах его участия в выборах этого года. «Я нахожусь под преследованием уже около пяти лет. Если б что-то было, я б уже сидел в тюрьме... Все предыдущие выборы я проводил "уголовником", и мне это никак не мешало», - добавил он.

Теги: #псковское областное собрание #Справедливая Россия #Госдума #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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