Александр Котов намерен участвовать в выборах в областное Собрание

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 февраля заявил, что намерен принять участие в грядущей избирательной кампании в региональный парламент.
Александр Котов напомнил, что ему предстоит пройти процедуру предварительного партийного голосования. «Надеюсь, меня поддержат и на предварительном голосовании, и очень рассчитываю на то, что найду поддержку у своих избирателей в одномандатном округе», - добавил он.