Политика

Александр Котов намерен участвовать в выборах в областное Собрание

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 февраля заявил, что намерен принять участие в грядущей избирательной кампании в региональный парламент.

«Без малого 10 лет являюсь депутатом Псковского областного Собрания, два срока подряд возглавляю региональный парламент. Эта работа представляет для меня интерес. Я, конечно, буду баллотироваться, буду участвовать в этой избирательной кампании. Если региональное отделение партии примет такое решение, то не буду от этого отказываться», - сказал Александр Котов.

Александр Котов напомнил, что ему предстоит пройти процедуру предварительного партийного голосования. «Надеюсь, меня поддержат и на предварительном голосовании, и очень рассчитываю на то, что найду поддержку у своих избирателей в одномандатном округе», - добавил он.