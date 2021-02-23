Политика

Председатель Псковского областного Собрания о молодежи и Навальном

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал о существующих перспективах для псковской молодежи и своем отношении к оппозиционному политику Алексею Навальному.

Вопрос радиослушателя: У нас почти все европейские страны возглавляет молодежь. Море талантливой молодежи уезжает работать за рубеж. Почему вы по 20 лет сидите?

Александр Котов: По поводу европейских стран, которые возглавляет молодежь. Давайте посмотрим самую демократическую страну, она хоть и не европейская, но достаточно продвинутая в плане демократии - это Соединенные Штаты Америки. Вот там настоящая «молодежь» возглавляет. И я всегда задаюсь вопросом: как в самой продвинутой с точки зрения демократии стране в результате самых демократических процедур к власти приходят престарелые политики? Им пришло время уступить место молодым.

Я тоже не молодой и нисколько не держусь за свое место. Все определяется голосованием. Когда я сказал, что буду участвовать в избирательной кампании, я же не говорил, что ночами не сплю и думаю, как мне избраться председателем Псковского областного Собрания депутатов. Совсем нет. Я буду избираться депутатом Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу. Я считаю, что могу представлять интересы своих избирателей уверенно и достойно, учитывая опыт своей работы.

Что касается председателя областного Собрания - это будут решать депутаты, которых изберет народ.

Максим Костиков: Про молодежь и здоровой ротации. Помнится, Андрей Турчак в своей время, как один из лидеров-единороссов и как губернатор, поддерживал идею, что должны быть молодежные квоты, надо развивать тему Молодежного парламента, надо привлекать молодежь в политику. Как сегодня с этим? Есть такая задача?

Александр Котов: Здесь есть, на мой взгляд, парадокс. Сейчас прокатилась волна митингов в поддержку Навального. Но туда и вышла молодежь в том числе. С какими целями и с каким желанием мне, честно говоря, не очень понятно. Тем не менее, она участвовала, и не замечать это невозможно.

Давайте посмотрим, какие в нашем регионе есть возможности для молодежи. Вот вы сказали - Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Он уже давно работает. Это, собственно, элита нашей молодежи. Это в определенной степени является политическом лифтом.

Максим Костиков: В начале года прокатилась волна протестных акций. Формально она была связана с задержанием оппозиционного политика Алексея Навального. Многие в этом увидели мероприятие не только поддержку господина Навального, но и в целом повышение протестной активности, связанной с недовольством людьми жизнью в стране, политическим климатом. Более того, некоторые политики, представители оппозиции, заявили, что вообще меняется общественно-политическая ситуация, народ прозрел и это серьезно и реально отразится на итогах выборов. Как вы оцениваете эти события?

Александр Котов: Такие акции не должны оставаться незамеченными. К этому нужно относиться серьезно. Я хочу понять, какие предложения, требования звучат на таких публичных акциях. Пока не очень понимаю. Есть большое количество людей, которые, возможно, хотят поддержать Навального. Я не считаю Навального тем человеком, который заслуживает внимания с точки зрения каких-то властных перспектив. Он, наверное, может быть хорошим оппозиционером, он, наверное, может достойно критиковать власть, вести борьбу с коррупцией, все это у него есть. Но я не считаю его перспективным политиком, которого можно рассматривать у какой-то более-менее серьезной власти. Это моя точка зрения. Но есть те, кто его поддерживают.

По поводу участия молодежи. Молодые люди, насколько известно из средств массовой информации, заявляют, что у молодежи нет перспективы, им некуда податься, никто на них не обращает внимания и она, соответственно, таким образом выражает протест власти. Сначала нужно все-таки учится. Государство предоставляет такую возможность. Чем лучше наши молодые люди будут учиться в школе, тем больше у них шансов попасть на бюджетные места в высшие учебные заведения. И после того, как молодой человек получит профессию, базовые знания, в дальнейшем нужно определится с профессиональной деятельностью.

Я убежден в том, что если молодые люди получат у нас хорошее образование, не обязательно высшее, и будут работать, они придут на смену существующим политикам, руководителям. Это будет, это неизбежно.

Если у кого-то есть интерес поучаствовать в выборах в Псковское областное Собрание депутатов - пожалуйста, приходите, участвуйте в выборной кампании. Только не надо думать, что сразу со студенческой скамьи вы в одномандатном округе выиграйте избирательную кампанию. Так вряд ли получится, потому что на встречах с избирателями будет жесткий спрос. Люди хотят видеть своими представителями опытных, серьезных, ответственных, добросовестных и порядочных людей.

Максим Костиков: Как вы считаете, отразится ли эта протестная волна на электоральной ситуации, на позициях правящей партии? Каков ваш прогноз, Александр Алексеевич, как опытного политика?

Александр Котов: Эта ситуация, безусловно, отразится на избирательной кампании. Отразится, в том числе, каким-то образом и на рейтинге партий, всех партий. Вопрос в том, насколько это будет серьезным. Навальный - это федеральная повестка, на самом деле, если внимательно на это посмотреть. Все, что касается проблем, связанных с жителями Псковской области, вижу, как на это реагирует губернатор, как на это реагируют органы исполнительной власти области, Псковское областное Собрание депутатов. И если есть сегодня претензии к власти, если есть сегодня конструктивная критика в адрес власти, - поверьте, это не проходит незамеченным. Я сейчас не хочу оправдывать власть любого уровня, не хочу говорить о том, что мы делаем все возможное и ничего сделать больше не можем, потому что таковы объективные обстоятельства, я не хочу об этом говорить. Есть у нас проблемы. Мы их видим, мы знаем, как работать с этими проблемами. Я считаю, что мы можем добиться прогресса в том случае, когда будем к этому подходить взвешенно, рационально. Естественно, перемены нужны, но они должны происходить эволюционным путем. Я очень бы хотел, чтобы в результате выборов к власти приходили серьезные, ответственные, имеющие за спиной определенный жизненный опыт, профессиональный багаж люди. Если мы этого добьемся, поверьте, у нас будет все хорошо.