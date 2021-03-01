Политика

«Единая Россия» проведет праймериз к думским выборам по открытой модели

«Единая Россия» проведет предварительное голосование (так называемые праймериз) по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по открытой модели, за основу будет взята электронная форма. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на встрече с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым, передает ТАСС.

Андрей Турчак напомнил, что Медведев неоднократно обозначал позицию о проведении праймериз по открытой модели, позволяющей участвовать в них всем желающим. «Большинство коллег поддержали, мы даем возможность участия всем гражданам нашей страны, которые могут выбрать своих кандидатов», - пояснил он.

За основу, по словам Турчака, будет взята «электронная форма проведения с использованием портала госуслуг». Однако, подчеркнул он, ряд регионов попросил провести очное голосование.