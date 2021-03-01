Политика

ЛДПР в Псковской области требует повысить размер выплат по уходу за инвалидами

2 марта депутаты фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов внесут проект федерального закона «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и инвалидами I группы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Законопроект направлен на решение серьезной социальной проблемы, связанной с крайне низким размером выплаты лицам, ухаживающим за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы и инвалидом I группы, отмечают его авторы.

На сегодняшний день в России неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за указанными категориями инвалидов, предоставляются за счет средств федерального бюджета ежемесячные денежные выплаты, которые являются компенсацией утраченного заработка. «Уход за инвалидами, особенно за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и инвалидами I группы – это физически и психологически очень сложная работа. Такой уход осуществляется, как правило, оставившими свою работу членами семьи в объеме, эквивалентном средней продолжительности рабочего дня», - обратили внимание в реготделении ЛДПР.

Однако, к примеру, ежемесячная компенсационная выплата неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за инвалидом I группы, установлена с 1 июля 2008 года в размере 1200 рублей, причем с того времени сумма не менялась и не индексировалась, уточнили в партии.

«В то же время дети-инвалиды, инвалиды с детства I группы и инвалиды I группы нуждаются в уходе не по издевательским "экспериментальным" нормам, составляющим максимум 4 часа в день, а в течение всего дня. Таким образом, безусловно, сохраняется значимость ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и инвалидами I группы, а также необходимость повышения размера данной выплаты для улучшения материального положения семей инвалидов и лиц, осуществляющих уход», - заявили разработчики документа.

Законопроект ЛДПР предполагает наделение неработающих граждан (включая пенсионеров), осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы и являющихся их родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями), правом на получение ежегодно индексируемой ежемесячной выплаты в размере 13 000 рублей, что сопоставимо с величиной МРОТ в 2022 году.

В случае поддержки большинством депутатов Псковского областного Собрания депутатов законопроект направят на рассмотрение в Государственную Думу.