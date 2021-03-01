Политика

Анна Садовникова может возглавить ТИК города Пскова

155-е заседание Избирательной комиссии Псковской области состоится завтра, 4 марта. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, в повестку включено 10 вопросов, в основном кадровых.

В частности, члены облизбиркома рассмотрят вопрос о назначении Анны Садовниковой членом территориальной избирательной комиссии города Пскова с правом решающего голоса, с последующим ее назначением на пост председателя ТИК Пскова. Напомним, ранее этот пост занимал Владимир Кротов, а Анна Садовникова возглавляла ТИК Псковского района.

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Также будут рассмотрены вопросы о назначении нового председателя ТИК города Великие Луки и члена ТИК Псковского района с правом решающего голоса вместо выбывшего.

Кроме того, члены избиркома заслушают отчет о деятельности контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Псковской области в 2020 году, внесут изменения в Инструкцию о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Псковского областного Собрания депутатов, губернатора Псковской области и выборов в органы местного самоуправления.

Еще один вопрос повестки - «О списке политических партий, на которые распространяется действие пунктов 4-7 статьи 351 федерального закона от 12 июня 2002 года №67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"».