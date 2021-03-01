Назначены новые председатели ТИКов Пскова и Великих Лук

В территориальных избирательных комиссиях города Пскова и Великих Лук назначены новые председатели. Соответствующие решения приняты 4 марта на 155-м заседании Избирательной комиссии Псковской области.
Так, экс-председатель ТИК Псковского района Анна Садовникова назначена членом ТИК города Пскова с правом решающего голоса, а следующим решением – председателем комиссии. На этом посту она сменила Владимира Кротова.
Председателем ТИК города Великие Луки назначена Ольга Котова. Напомним, ранее пост занимал Виктор Тамгин.
Как пояснил Псковской Ленте Новостей председатель облизбиркома Игорь Сопов, ничего экстраординарного в смене руководства ТИКов двух городов Псковской области нет. «Прошедший год был насыщен серьезными событиями: голосование по поправкам в Конституцию РФ, единый день голосования. В течение года сменились председатели 10 территориальных избирательных комиссий. Ротация проходила по разным причинам: кто-то ушел на пенсию, кто-то — на новую работу, - пояснил он. - Тем не менее избирательные комиссии сработали четко, в соответствии с законом и с минимальным количеством жалоб».
Наряду с этим Игорь Сопов вспомнил слова, сказанные заместителем председателя ЦИК Николаем Булаевым. «Когда меня в конце 2019 года назначали председателем Избирательной комиссии Псковской области, он говорил, что избирательная система нашего региона - серьезный механизм, который работает много лет на основании закона и максимально приближен к партиям. А замена руководителя — это чисто техническая процедура, так как система и механизм уже отлажены», - пояснил Игорь Сопов, добавив, что эта система нигде не дала сбоя.
По его словам, экс-председатели ТИК Пскова и Великих Лук покинули свои посты «с почетом, уважением и благодарностью». В данном случае речь идет о ротации в связи с возрастом. Мы пошли по пути преемственности и предложили кандидатуры людей, которых хорошо знают на территориях, где они будут председателями территориальных избирательных комиссий», - уточнил председатель облизбиркома.
Всего на сегодняшнем заседании будут рассмотрены 10 вопросов, в том числе о назначении члена ТИК Псковского района с правом решающего голоса вместо выбывшего и о досрочном прекращении полномочий члена ТИК Пушкиногорский района.
Также члены избиркома заслушают отчет о деятельности контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Псковской области в 2020 году и внесут изменения в Инструкцию о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Псковского областного Собрания, губернатора Псковской области и выборов в органы местного самоуправления.