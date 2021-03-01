Политика

Назначены новые председатели ТИКов Пскова и Великих Лук

В территориальных избирательных комиссиях города Пскова и Великих Лук назначены новые председатели. Соответствующие решения приняты 4 марта на 155-м заседании Избирательной комиссии Псковской области.

Так, экс-председатель ТИК Псковского района Анна Садовникова назначена членом ТИК города Пскова с правом решающего голоса, а следующим решением – председателем комиссии. На этом посту она сменила Владимира Кротова.

Председателем ТИК города Великие Луки назначена Ольга Котова. Напомним, ранее пост занимал Виктор Тамгин.