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Политика

Путин поддержал активное участие волонтеров в политике

04.03.2021 19:30|ПсковКомментариев: 1

Возможность оказаться во власти нужно дать людям разных взглядов и убеждений, это поможет подобрать подходы к решению проблем в России, заявил президент РФ Владимир Путин. Сегодня, 4 марта, он провел встречу с волонтерами, участвующими в акции «Мы вместе».

Президент отметил, что не против участия добровольцев в политической жизни страны. «По поводу того, чтобы волонтеры принимали больше участия в политической жизни – я за, я уже об этом говорил. Дело еще, мне кажется, и в том, что в волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений. И поэтому они, попадая в политические структуры, могут быть и будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион», - цитирует Путина РИА Новости.

«Это, на мой взгляд, очень важно. Нужно давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе такой открытой чистой борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, для того чтобы страна шла вперед», - подчеркнул глава государства.

Теги: #Путин #политика #волонтеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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