Политика

Анатолий Вассерман объявил о намерении баллотироваться в Госдуму

Инженер и журналист Анатолий Вассерман заявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы. Как сообщает «Говорит Москва», известный российский эрудит может пойти на выборы самовыдвиженцем. При этом он не исключает, что снова пойдет на выборы от «Справедливой России».



Фото с Instagram-страницы Анатолия Вассермана

«Я действительно намерен баллотироваться, но от кого именно - это еще рассматривается. Я не исключаю, что буду самовыдвиженцем, не исключаю и того, что пойду от «Справедливой России». Дело в том, что вообще еще положение дел с выборами не определилось, еще довольно много времени до начала предвыборной кампании, поэтому пока рассматриваются разные варианты. Та же «Справедливая Россия» может решить, что ей со мной не по пути», - высказался он.

Вассерман добавил, что будет заниматься в политике исследовательской работой.

Напомним, Анатолий Вассерман уже пробовал свои силы в выборах в Госдуму РФ в 2016 году. Тогда он выдвигался от партии «Справедливая Россия». Тогда он заявлял, что сферу образования и просвещения в России нужно реформировать.