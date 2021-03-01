Политика

Выборы в Госдуму не повлияют на начало учебного года в России - Кравцов

Учебный год в российских школах традиционно начнется 1 сентября, независимо от того, когда будут проводиться выборы в Государственную Думу РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Нет, начало учебного года - 1 сентября, если на субботу или воскресенье не приходится... Никакого переноса не планируется», - рассказал Кравцов журналистам, отвечая на вопрос о том, нет ли у министерства планов по переносу начала учебного года из-за предстоящих выборов.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в сентябре 2021 года в единый день голосования по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а еще 225 - по одномандатным округам (мажоритарная система). Первое сентября в 2021 году приходится на среду.