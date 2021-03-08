Политика

Партия пенсионеров выставит кандидатов в Псковское областное Собрание во всех округах

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» намерена выдвинуть своих кандидатов во всех 13 одномандатных округах на выборах в Псковское областное Собрание в 2021 году. Об этом заявил председатель правления регионального отделения партии в Псковской области Михаил Иванов 10 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Кроме того, будет выдвинут кандидат для участия в выборах в Государственную Думу по одномандатному округу. Кандидатура еще будет утверждаться, добавил Михаил Иванов.

Во время беседы гость студии также ответил на вопрос о возможности коалиции с другими партиями. Он утверждает, что такой вариант исключен.