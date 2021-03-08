Политика

Алексей Севастьянов: Власть не должна ставить крест на здравых обещаниях предшественников

Если в муниципальном образовании меняется администрация, она не должна ставить крест на здравых обещаниях, которые дали предшественники. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал депутат Псковского областного Собрания, зампредседателя комитета по законодательству и местному самоуправлению, замруководителя фракции «Единой России» Алексей Севастьянов.

«Не важно, какой губернатор, глава района и мэр города. Если администрация меняется, она должна брать на себя обязательства по исполнению обещаний, которые давала предыдущая администрация. Особенно, если эти обещания были здравыми. Они должны исполняться, а не так, что приходит новая администрация, все старое зачеркивает и начинает рисовать новые рисунки», - отметил гость студии.

Также он раскритиковал подход к решению проблем по принципу «денег нет, извините». «Тогда давайте рассмотрим концепцию решения проблемы и будем поэтапно по ней двигаться, шаг за шагом решать вопрос», - предложил депутат и подчеркнул важность взаимодействия органов власти разного уровня.