Политика

В правительстве обсуждают возможность отставки министра спорта России

Вопрос об отставке министра спорта России Олега Матыцина обсуждается в правительстве РФ и администрации президента с середины прошлой недели. Об этом сообщили несколько источников в Минспорта, РУСАДА и ОКР.

Информация о вероятной отставке Олега Матыцина появилась во вторник 9 марта в Telegram-канале Baza. В сообщении утверждалось, что министр уже написал заявление об уходе, а вместе с ним должности покинут его заместители. Пресс-служба ведомства оперативно опровергла эту новость.

Однако Олег Матыцин, помимо руководства Минспорта, также является президентом Международной федерации университетского спорта (FISU). Вердикт CAS запрещает российским чиновникам совмещать основную работу с руководящими должностями в международных спортивных организациях.

Как сообщил «Известиям» источник в министерстве, если CAS будет жестко настаивать на отказе от совмещения этих постов, 56-летний функционер выберет FISU.

И в этом его поддержит отечественное спортивное сообщество, чтобы сохранить гражданина РФ во главе влиятельной международной организации.

Еще один источник, работающий в одной спортивных из федераций, сообщил «Известиям», что Олега Матыцин уже не первый день проводит консультации с представителями правительства и администрации президента РФ на предмет того, в пользу какой из организаций ему лучше сделать выбор в случае необходимости покончить с совмещением.

Также источники «Известий» в спортивном ведомстве добавили, что к возможной отставке не имеют отношения задержания ряда сотрудников Минспорта - как осенью, так и в начале этого года.