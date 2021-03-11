Политика

Александр Малькевич: Псковский облизбирком - единственный в России, где есть Общественный совет

Избирательная комиссия Псковской области - единственный избирком РФ, в котором существует Общественный совет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, этот факт подчеркнул первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич на дискуссионной площадке «Информационное освещение деятельности избирательных комиссий».

«Псковский регион сегодня совершает большой шаг. Псковский облизбирком - единственный избирком в России, у которого есть Общественный совет. Он рабочий, работающий и сегодняшнее мероприятие - тому подтверждение», - подчеркнул он. Наряду с этим Александр Малькевич отметил эффективную работу псковского избиркома в части информирования населения.

«Избирательных комиссий, у которых есть технологии, инструменты работы со СМИ, которые говорят о себе, у которых есть сетка аккаунтов ТИКов в соцсетях, тоже мало», - заметил гендиректор телеканала «Санкт-Петербург».

Напомним, дискуссионная площадка «Информационное освещение деятельности избирательных комиссий» проходит сегодня, 12 марта, в Пскове, в спортивно-развлекательном центре «Простория». Александр Малькевич - основной докладчик. Его выступление посвящено информационным фейкам: кто и зачем создает фейковые новости, как организуются поддельные информационные кампании и как распознать фейк обычному пользователю.