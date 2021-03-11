Политика

Политолог Игорь Минтусов рассказал о своем визите в Псков

Известный российский политолог и политический консультант, председатель совета директоров агентства стратегических коммуникаций «Никколо М» - первой российской PR-компании, президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 12 марта рассказал о своем визите в областной центр.

«Мой визит связан с тем, что сегодня проходит заседание, которое организовала Избирательная комиссия Псковской области, посвященное тому, как избирательная комиссия работает с фейками и другой неправдивой, ложной информацией, которая будет возникать вокруг выборов», - рассказал гость эфира.

Напомним, сегодня в спортивно-развлекательном центре «Простория» в Пскове работает дискуссионная площадка «Информационное освещение деятельности избирательных комиссий».

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Игорь Минтусов отметил, что согласился на предложение председателя облизбиркома Игоря Сопова принять участие в этом мероприятии. «Исторически сложилось, что хорошо знаю Игоря Александровича Сопова, знаю его с очень хорошей стороны - это профессиональный ответственный человек. Он зарекомендовал себя очень хорошо, и я не задумываясь откликнулся на его предложение», - поделился политолог.

Игорь Минтусов сообщил, что с основным докладом на заседании выступил заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, с которыми у него развернулась «интересная дискуссия».