Политика

«Горячие» август и сентябрь предрекли россиянам

«Горячие» август и сентябрь предрек россиянам первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», автор проекта «Фейк-контроль» Александр Малькевич.

«Думаю, в сентябре вокруг парламентских выборов будут нагнетать страсти. Безусловно, август будет "горячий", сентябрь. 19-е, 20-е, 21-е, - сказал он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. - Это все рассматривается как генеральная репетиция перед выборами президента. Сомнений здесь быть не может. Деньги на это будут выделяться. Будет непросто, потому что проблемы реально есть, решить их одномоментно невозможно».

Также гость студии высказал мнение по поводу того, почему в России так быстро схлопнулись январские протесты. С одной стороны, отметил он, в любом регионе есть недовольство теми или иными действиями или бездействием власти, и «это естественно, потому что стандарты, по которым мы хотим жить, повышаются». В то же время в ходе протестов «использовались социальные технологии и игровые техники, к которым власть оказалась не готова».

«Вопрос в том, что власть проигрывает интернету, потому что реагирует реактивно — только на то, что произошло, то есть оправдывается, а позитивной реальной повесткой наполняет сегмент интернета слабо», - считает Малькевич.

Протесты, по его словам, будут там, где власть информационно не открыта, не умеет разговаривать с людьми, не хочет этого делать и не показывает готовность решать реальные проблемы. В такой ситуации для того, чтобы «завести» людей, особых усилий не потребуется, и всегда найдутся те, «кто будет пытаться теребить тлеющие угольки».

«А сдулась протестная активность (которая была в январе — феврале — ред.), потому что протестный разговор увели в не близкие народу темы — он не попал в актуальную повестку жизни людей», - заключил Малькевич.