«Горячие» август и сентябрь предрекли россиянам

«Горячие» август и сентябрь предрек россиянам первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», автор проекта «Фейк-контроль» Александр Малькевич.
Также гость студии высказал мнение по поводу того, почему в России так быстро схлопнулись январские протесты. С одной стороны, отметил он, в любом регионе есть недовольство теми или иными действиями или бездействием власти, и «это естественно, потому что стандарты, по которым мы хотим жить, повышаются». В то же время в ходе протестов «использовались социальные технологии и игровые техники, к которым власть оказалась не готова».
«Вопрос в том, что власть проигрывает интернету, потому что реагирует реактивно — только на то, что произошло, то есть оправдывается, а позитивной реальной повесткой наполняет сегмент интернета слабо», - считает Малькевич.
Протесты, по его словам, будут там, где власть информационно не открыта, не умеет разговаривать с людьми, не хочет этого делать и не показывает готовность решать реальные проблемы. В такой ситуации для того, чтобы «завести» людей, особых усилий не потребуется, и всегда найдутся те, «кто будет пытаться теребить тлеющие угольки».
«А сдулась протестная активность (которая была в январе — феврале — ред.), потому что протестный разговор увели в не близкие народу темы — он не попал в актуальную повестку жизни людей», - заключил Малькевич.