Политика

Выборы руководства обкома КПРФ пройдут в субботу в Пскове

Отчетно-выборная конференция областного отделения КПРФ пройдет в Пскове в субботу, 13 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома партии, на конференции планируется заслушать отчет о работе комитета Псковского областного отделения КПРФ с июня 2018 года по март 2021 года, отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии областного отделения КПРФ за этот же период.

Также пройдут выборы комитета областного отделения КПРФ, контрольно-ревизионной комиссии обкома партии и делегатов на XVIII съезд КПРФ.

Конференция начнет работу в полдень.

Напомним, осенью прошлого года первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко объявил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове о намерении покинуть руководящий пост. Среди его возможных сменщиков назывались имена второго секретаря обкома Дмитрия Михайлова и руководителя Псковского райкома Александра Ножки. Однако в дальнейшем коммунисты приняли решение «коней на переправе не менять» и уговорили Петра Алексеенко не брать самоотвод на выборах.

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Фото из архива.