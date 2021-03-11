Петр Алексеенко сохранил за собой пост первого секретаря псковского обкома КПРФ

Петр Алексеенко вновь избран первым секретарем Псковского областного отделения КПРФ. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей стало известно от источника в партии. Голосование прошло сегодня. Кандидатуру Петра Алексеенко псковские коммунисты поддержали единогласно.
Как сообщил Псковской Ленте Новостей Петр Алексеенко, отчетно-выборная конференция продолжалась шесть часов. Он поблагодарил однопартийцев за доверие. По словам Петра Алексеенко, на конференции также были избраны делегаты на съезд КПРФ: Псковское областное отделение партии на форуме представят Петр Алексеенко и Владимир Никитин.