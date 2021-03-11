Политика

Анатолий Копосов и Аркадий Мурылев лишились постов секретарей псковского обкома КПРФ

Секретарями Псковского обкома КПРФ избраны депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов и депутат Псковского районного собрания, руководитель райкома партии Александр Ножка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома областного отделения партии, данные решения были приняты в ходе организационного пленума, который прошел после отчетно-выборной конференции областного отделения компартии.

Как сообщалось ранее, первым секретарем обкома вновь единогласно избран Петр Алексеенко.

Анатолий Копосов

Напомним, что ранее наряду с Петром Алексеенко и Дмитрием Михайловым секретарями организации были региональный бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев и вице-спикер областного Собрания Анатолий Копосов.

Аркадий Мурылев

Отметим, что отчетно-выборная конференция областного отделения партии и организационный пленум продолжались в субботу около шести часов. В ходе заседаний возникла бурная дискуссия, участие в ней приняли многие члены компартии, в том числе бывший первый секретарь обкома, экс-депутат Госдумы Владимир Никитин.